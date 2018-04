Andrea Nahles möchte sich am Sonntag zur SPD-Chefin wählen lassen. Auf die neue Vorsitzende warten große Aufgaben.

Die SPD ist von je her eine debattierfreudige Partei, insbesondere auch in Personalangelegenheiten. Andrea Nahles kann von Glück reden, dass die Genossen diesmal bereit sind, sich etwas zurückzuhalten. Im Vorfeld des Sonderparteitages am Sonntag in Wiesbaden, auf dem die Chefin der SPD-Bundestagsfraktion zur Parteivorsitzenden gewählt werden soll, blieb es bislang erstaunlich ruhig. Kritik aus den eigenen Reihen blieb der Kandidatin Nahles bis zum heutigen Samstag überwiegend erspart. Wird das so bleiben?

Die Anforderungen an Nahles sind immens. Sie muss die Partei aus einer ihrer tiefsten Krisen führen. Nach dem Schulz-Hype zu Beginn des vergangenen Jahres war die SPD nach dem desaströsen Abschneiden bei der Bundestagswahl im September in ein Loch gefallen. Nach massiven Fehlern der Parteispitze, insbesondere des damaligen Vorsitzenden Schulz, stolperte die SPD mit dem Jahreswechsel lustlos in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU, die insbesondere Schulz zunächst vehement abgelehnt hatte.

Nahles' Problem dabei: Sie ist Teil des Parteiestablishments, das für das Chaos der vergangenen Monate die Hauptverantwortung trägt. Aus dieser Position heraus übergangslos in die Rolle der Hoffnungsträgerin zu wechseln, wird nicht leicht.

Von Nahles wird erwartet, dass sie die Partei inhaltlich und organisatorisch grundlegend reformiert. Die Parteispitze hat bereits einen Plan erarbeitet, den Nahles abarbeiten wird. In ihrem Antrag für den Parteitag schlägt die SPD-Spitze den Delegierten einen Weg zur Erneuerung vor, der bis zum Parteitag Ende 2019 abgeschlossen sein soll. Vier grundsätzliche Themen sollen bis dahin behandelt werden, in Impulspapieren, Debattencamps und Thesenpapieren, die auf allen Ebenen diskutiert werden sollen. Die Mitglieder sollen auch über Online-Umfragen stärker beteiligt werden. "Das ist eine Form der Befriedung der Mitglieder", sagt ein Vertreter der Parteispitze.

Erst nach dem Parteitag wird festgelegt, wie prominent die Nachwuchsorganisation Jusos in die Erneuerung eingebunden wird. Deren Chef Kevin Kühnert erlangte als Wortführer der Gegner einer neuen großen Koalition Prominenz. Er beanspruchte ...

