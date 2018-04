Das Geschäft mit legal erhältlichem Cannabis ist wohl die am schnellsten und beständigsten wachsende Branche in Nordamerika. Das Cannabis-Forschungsunternehmen ArcView hat eine jährliche Wachstumsrate von 28 % in Nordamerika bis 2021 geschätzt, während ein Bericht von New Frontier Data, der sich speziell auf die USA konzentrierte, ergab, dass die Legalisierung dazu führen könnte, dass bis 2025 schätzungsweise 1,1 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden - sowohl direkt als auch indirekt mit der Cannabis-Industrie verbunden. Alles scheint auf, nun, grün zu stehen. Marihuana ist auch eine Droge, die wachsende öffentliche Unterstützung bekommt. Die Meinungsforscher Gallup fanden heraus, dass fast zwei Drittel der ...

