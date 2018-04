Die vier großen griechischen Geldinstitute brauchen keine neuen Kapitalspritzen. Sorgenfrei sind sie aber noch nicht.

Aufatmen an der Akropolis: Das Schreckensszenario, wonach die vier systemrelevanten griechischen Banken zum vierten Mal seit Beginn der Schuldenkrise milliardenschwere Finanzspritzen benötigen, bewahrheitet sich nicht. Piraeus Bank, Eurobank, National Bank of Greece (NBG) und Alpha Bank bestehen den Stresstest, den die Europäische Zentralbank (EZB) gemeinsam mit der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) für insgesamt 37 europäische Banken durchführt. Das erfuhr das Handelsblatt von drei Insidern aus Bankenkreisen.

Das ist nicht nur eine gute Nachricht für die griechischen Banken und ihre Aktionäre, sondern auch ein wichtiger Schritt zum Ausstieg Griechenlands aus den Hilfsprogrammen.

Die Prüfung wurde für die griechischen Institute vom Herbst auf das Frühjahr vorgezogen, um rechtzeitig vor dem geplanten Abschluss des Griechenland-Rettungsprogramms im August Klarheit über den Zustand der Banken zu haben. Die Ergebnisse der Belastungsprüfung will die EZB am 5. Mai veröffentlichen. Aber schon jetzt ist klar: Keines der vier Institute fällt durch. Damit werden die im dritten Griechenland-Rettungspaket für die Bankenrettung zurückgestellten Hilfsgelder von knapp 20 Milliarden Euro nicht benötigt.

Diese Woche reisten die Top-Manager der vier Banken nach Frankfurt, um sich bei der EZB-Bankenaufsicht SSM über den Stand des Stresstests unterrichten zu lassen und die daraus zu ziehenden Konsequenzen zu besprechen. Die Banker kehrten den Insidern zufolge mit guten Nachrichten nach Athen zurück. Selbst unter einem von den Prüfern angenommenen Negativszenario sind die Banken ausreichend kapitalisiert. Schon vor dem Besuch der griechischen Bankmanager in Frankfurt hatte der Chef der National Bank of Greece, Leonidas Fragiadakis, "ermutigende Ergebnisse" prognostiziert: "Das griechische Bankensystem wird aus dem Stresstest mehr als OK hervorgehen", sagte der NBG-Vorstandsvorsitzende.

Im Laufe der Griechenlandkrise wurden ...

