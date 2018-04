Der Streit um den Familiennachzug für Flüchtlinge verschärft sich zunehmend. Die SPD fordert weniger Auflagen - Seehofer das komplette Gegenteil.

Bundesinnenminister Horst Seehofer will gegenüber abgelehnten Asylbewerbern eine schärfere Gangart einschlagen. "Da bin ich für mehr Härte", sagte der CSU-Politiker dem "Spiegel". "Ihnen sollten nur noch Sachleistungen gewährt werden, wenn sie nicht freiwillig in ihre Heimat zurückkehren." Seehofer zeigte sich überzeugt, dass die geplanten "Anker-Zentren", in denen Asylbewerber künftig für die Dauer ihrer Verfahren untergebracht werden sollen, zu "deutlich weniger Zuwanderung nach Deutschland" führen werden.

Zugleich wies der Innenminister den Vorwurf zurück, Asylbewerber würden dort lagermäßig eingesperrt. "Das sind doch Schauermärchen." Es gebe allerdings für die Flüchtlinge eine Residenzpflicht. Sie erhielten auch nur Leistungen, wenn sie in diesen Unterkünften ...

