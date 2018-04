Digitale Dienstleistungen sind längst eine Selbstverständlichkeit - nur nicht beim Staat. Die Umstellung von Behördengängen auf Bürgerportale ist umständlich. Ein Besuch beim Düsseldorfer CDO Peter Adelskamp.

Peter Adelskamp hat sich als Mahnmal einen Zeitungartikel an die Pinnwand in seinem Büro geheftet. "Bürger sind von Behördengängen genervt", schreit der ihm täglich entgegen, wenn er an seinem Schreibtisch sitzt. Die Überschrift erinnert ihn an seine Aufgabe: Ausgerechnet Adelskamp, ein Mann mit 33 Jahren Berufslaufbahn in der Düsseldorfer Verwaltung, soll als Chief Digitalisation Officer (CDO) seinen eigenen Laden disrupten. Düsseldorf soll digital werden.

Der Generation des 49-Jährigen wird eigentlich nachgesagt, Veränderungen nicht zu wollen, davon überfordert zu sein. Adelskamp - ordentliche Krawatte, Manschettenknöpfe, silberne Brille - erfüllt nur auf den ersten Blick die Vorurteile, die für Verwaltungsmenschen gelten: "Ich interessiere mich persönlich für das Thema Digitalisierung. Wenn ich etwas sehe oder höre, überlege ich sofort: Wie kann unsere Verwaltung daraus Nutzen ziehen? Dazu kenne ich seit langer Zeit die Verwaltung, ihre IT und ihre Fachbereiche."

Im Alter von 17 Jahren fing der Düsseldorfer 1985 als Stadtassistentenanwärter im Rathaus an. Damals gab es noch Schreibkräfte, heute denkt Adelskamp über digitale Geburtsurkunden in der Blockchain und den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Verwaltung nach - auch wenn das wohl noch ein bisschen dauern wird.

Düsseldorfer müssen für fast alle Verwaltungsdienstleistungen noch zum Bürgeramt. Um das zu ändern, ist Adelskamp angetreten - und steckt damit nicht nur in dem komplexen Prozess, eine Landeshauptstadt zu digitalisieren, sondern auch mittendrin im Elend unzähliger Kommunen in Deutschland, die irgendwie den digitalen Wandel stemmen wollen und sich in einem Flickenteppich wiederfinden. Denn der Bund hat bisher keine übertragbare Musterlösung vorgelegt, die es bräuchte, um in einem weiteren Schritt ohne großen Aufwand Kommunen miteinander zu vernetzen und bei Umzügen perfekten Bürgerservice zu bieten.

Es gibt ja noch nicht einmal überall schnelles Internet - auch nicht in Düsseldorf, wo jetzt mit einer Investition von 15 Millionen Euro die letzten unterversorgten Gebiete mit Breitband ausgestattet werden sollen. "Wir sind im europäischen Vergleich im hinteren Drittel", sagt Peter Adelskamp über Digitaldeutschland. "Ich würde mir einen digitalen Mindeststandard durch Bund und Länder wünschen. Wir würden deutlich schneller vorankommen, wenn die Kommunen ein zentral vom Bund oder den Ländern bereitgestelltes Angebot nutzen könnten." Mit einer Infrastruktur, die schon da ist, könnten sich die Kommunen auf die Digitalisierung ihrer Prozesse konzentrieren und nicht noch zusätzlich auf die Infrastruktur, sagt Adelskamp.

Im fernen Berlin wird man diesen Wunsch nicht zum ersten Mal vernehmen. Es dauert eben nur alles unendlich lang. "Solche Vorhaben haben immer einen jahrelangen ...

