Der Gesundheitskonzern Fresenius Medical Care trennt sich von seiner Beteiligung an einem US-Ärztenetzwerk. Der Erlös fließt in andere Wachstumsinitiativen.

Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) verkauft seine Mehrheitsbeteiligung am US-Ärztenetzwerk Sound Inpatient Physicians Holdings für 2,15 Milliarden US-Dollar (1,76 Milliarden Euro). Käufer sei eine Investorengemeinschaft unter der Leitung des US-Investmentfonds Summit Partners, teilte FMC am Samstag mit. Das Geschäft solle bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Es werde ein Buchgewinn von etwa 800 Millionen Euro erwartet. Den Erlös wolle FMC in "andere Wachstumsinitiativen" stecken. ...

