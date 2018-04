Aixtron ist unter dem Strich in den vergangenen Tagen wieder stärker geworden. Der Aufwärtstrend wurde eindeutig bestätigt. Dennoch haben sich in die positiven Töne zuletzt auch wieder Schattierungen gemischt. Die Aktie ist am Donnerstag um fast 3 % nach unten gewandert und verlor auch am Freitag noch einmal gut 2 % an Wert. Dies könnte nach Meinung von charttechnischen Analysten ein kleines Alarmsignal sein. Dennoch sind die Zeichen insgesamt positiv. Die Aktie hat die Chance, auf annähernd ... (Moritz von Betzenstein)

