Kurz nach der Markteröffnung schnellte der Titel von Serviceware im Hoch bis auf 25,10 Euro. Am Nachmittag notierte er mit 24,51 Euro über zwei Prozent im Plus (Ausgabepreis 24 Euro). Insgesamt brachte der Börsengang 89 Millionen Euro ein. Davon gehen 60 Millionen Euro an die Firma selbst, der Rest an die Altaktionäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...