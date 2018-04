Nordex konnte auch am Donnerstag und am Freitag weiter aufsatteln. Die Aktie des Unternehmens aus dem Segment "Neue Energien" hatte vor einiger Zeit neue Aufträge vermelden können und wirkt damit aus wirtschaftlicher Sicht wieder deutlich solider. Der Markt hat reagiert und den charttechnischen Abwärtstrend vorerst beendet. Im Einzelnen: Die Aktie hat in Höhe von gut 7 Euro eine Unterstützung aufgebaut, von der vorher wohl kaum jemand Kenntnis genommen hatte. Ende März dann ging es von dort aus ... (Moritz von Betzenstein)

