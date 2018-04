Die Sorgen vor einem globalen Handelskrieg belasten den Markt nur kurz. Warum Strategen darauf setzen, dass es so weitergeht.

"Anleger fassen neuen Mut". So fasst Wolfgang Albrecht, Investmentanalyst bei der LBBW, das Geschehen an den Märkten zusammen. In der vergangenen Woche hat der Dax zwar unter dem Strich "nur" gut ein Prozent zugelegt und liegt auf Jahressicht noch mehr als zweieinhalb Prozent im Minus. Aber: Seit seinem Tief Mitte März hat der Dax mehr als sechs Prozent zugelegt. Außerdem verzeichnete der Index jetzt die vierte Gewinnwoche in Folge - eine so lange Gewinnserie gab es zuletzt vor einem halben Jahr.

Der vor vier Wochen von US-Präsident Donald Trump erneut angefachte Handelsstreit schwelt zwar weiter im Hintergrund. Doch zumindest die Ängste vor einem "Handelskrieg" zwischen den USA und China sind in den Hintergrund gerückt. Auch den Luftschlag der USA gegen Ziele Syrien vor wenigen Tagen steckten die Märkte "erstaunlich gelassen" weg, wie Albrecht meint. Hintergrund des Angriffs ist ein mutmaßlicher Chemiewaffenangriff der mit Russland verbündeten syrischen Regierung auf Rebellen im eigenen Land.

Gegenüber Russland haben die USA die Sanktionen verschärft - doch auch das macht Investoren in der westlichen Welt offensichtlich keine großen Sorgen. "Im Moment scheint - zum Glück - keiner so richtig zu erwarten, dass das Ganze eskaliert", sagt dazu Martin Lück, Chefanlagestratege für Deutschland und Osteuropa beim Fondsriesen Blackrock.

Statt auf die Politik achten Anleger jetzt wieder stärker auf die Geschäfte der Unternehmen - und die laufen gut. "Der erfolgreiche Start in die US-Berichtssaison hat für positive Stimmung gesorgt", meint Sören Wiedau, Stratege bei der Weberbank. Bislang lagen die Gewinne der Unternehmen im Schnitt um mehr als vier Prozent über den Analystenschätzungen, hat die LBBW ausgerechnet. "Die US-Unternehmen profitieren besonders von der Steuerreform, aber auch der schwächere US-Dollar beflügelte die Ergebnisse", erklärt Michael Bissinger, Aktienanalyst bei der DZ Bank.

