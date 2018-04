Berlin (ots) - Berlin - Der Berliner Galerist Johann König sieht die heimischen Galerien bedroht. "Momentan ist der deutsche Kunstmarkt international nicht wettbewerbsfähig. Das kann doch nicht sein, dass es für einen deutschen Sammler billiger ist, bei meinem Konkurrenten in New York ein Bild zu kaufen als bei mir!", sagte er im Gespräch mit dem Tagesspiegel (Sonntagausgabe).



