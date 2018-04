Trump hat China und Deutschland lange für ihre Überschüsse im Handel mit den USA kritisiert. US-Finanzminister Mnuchin will nun den mächtigen IWF zu Hilfe holen.

Der Internationale Währungsfonds soll nach dem Wunsch von US-Finanzminister Steven Mnuchin stärker gegen Handelsungleichgewichte vorgehen. Die Weltbank solle weniger günstige Kredite an China vergeben und mehr an ärmere Länder, sagte Mnuchin am Samstag bei der Frühjahrstagung der beiden Finanzinstitutionen.

"Wir rufen den IWF auf, sich stärker gegen das Problem außenwirtschaftlicher Ungleichgewichte auszusprechen", sagte Mnuchin laut Redemanuskript. Der IWF solle auch jenseits seiner traditionellen Rolle als Kreditgeber für Länder in Finanznot aktiv werden und die Praktiken ...

