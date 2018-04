E.ON konnte im Verlauf der abgelaufenen Woche kleinere Kursrücksetzer gut verarbeiten und hat unter dem Strich sogar ein minimales Plus für den Aktienkurs geschafft. Dabei sind die Notierungen nun über einer wichtigen Untergrenze geblieben. 9 Euro gelten in der charttechnischen Analyse für die Aktie von E.ON als Signal dafür, dass der kurzfristig wieder erreichte charttechnische Aufwärtstrend auch in den kommenden Wochen noch fortgesetzt werden sollte. Kursziel sind aus Sicht dieser Experten ... (Frank Holbaum)

