Die Aktie von Wirecard hat auf Sicht einer Woche fast schon dramatische Gewinne erzielt. Auch im 2-Wochen-Rhythmus betrachtet schob sich das Unternehmen weit nach vorne. Wir hatten an dieser Stelle mehrfach betont, die Aktie sei in einem massiven charttechnischen Aufwärtstrend. Dies wird noch einmal der Fall sein - auch in dieser Woche ergeben sich neue und sehr gute Chancen. 150 Euro sind möglich. Konkret: Charttechniker verorten die Aktie im Aufwärtstrend. Die Werte sind in der vergangenen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...