Daimler hat im Verlaufe der vergangenen Woche minimal sackende Notierungen hinnehmen müssen. Dabei ist die Aktie unter dem Strich zwar um 1 % nach unten gesunken, am großen Bild hat sich nach insgesamt 7 % Abschlag innerhalb von zwei Wochen jedoch nichts mehr geändert. Die Aktie ist nun in einen charttechnischen Abwärtstrend geraten. Dabei sind die Kurse nach Meinung von Chartanalysten sogar in einem Abwärtstrendkanal verankert. Daraus ergeben sich zwei Linien, die für die kommende Woche auch ... (Frank Holbaum)

