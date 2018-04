Steinhoff hat nun eine Aktionärsversammlung abgehalten, die viele Investoren und Analysten als Hoffnungsschimmer für sich aufgefasst hatten. Wie geht es weiter mit dem krisengeschüttelten Unternehmen und seiner Aktie, so die meistgestellte Frage. Die Aussichten sind unserer Auffassung nach düster. Chartanalysten sprechen von einem Abwärtstrend, wie er klarer nicht sein könne. In den kommenden Wochen könne es sogar zu einem Ausverkauf des Wertes kommen, wenn es so weiter geht. Denn: Die Aktie ... (Frank Holbaum)

