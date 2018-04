Die Deutsche Bank hat in der abgelaufenen Woche kaum Kursgewinne oder -verluste erzielt. Dies ist die ernüchternde Meldung von Chartanalysten, die dem Wert ohnehin eine vergleichsweise schwache Verfassung in den aktuellen Trends bescheinigt hatten. Dennoch: Die Aktie kann aufgrund eines bestimmten Ereignisses in der kommenden Woche zum Star aufsteigen. Im Einzelnen: Die Aktie ist auf dem Weg dazu, den bisherigen charttechnischen Abwärtstrend, von dem die Rede war, aufzuhalten. Noch sind keine ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...