Bei einem der größten Protestmärsche in Ungarn seit Jahren fordern Bürger eine Neuauszählung der Stimmen, freie Medien und ein neues Wahlgesetz.

In der ungarischen Hauptstadt Budapest sind am Samstag erneut zehntausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban auf die Straße gegangen. Der Protest richtete sich vor allem gegen die Medienpolitik. Die Veranstalter bezeichneten in einem Facebook-Post die Staatsmedien als Orbans Propagandamaschine. Ziel der Proteste sei es, der Regierungspartei Fidesz die Kontrolle über die Medien zu nehmen.

Am vergangenen Wochenende hatten nach dem ...

