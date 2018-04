Siemens will bei seiner Windkraft-Tochter Gamesa weltweit etwa 6.000 Stellen abbauen. Damit soll sichergestellt werden, dass der Konzern angesichts sinkender Preise und eines härteren Wettbewerbs in der Windkraftbranche bestehen kann. Betroffen sind von den Stellenstreichungen auch Arbeitsplätze in Deutschland. Aktuell arbeiten etwa 800 Mitarbeiter in Hamburg. Diese Zahl soll bis Herbst 2019 deutlich reduziert werden. dort und in Bremen sollen in den nächsten Monaten bis zu 200 Stellen wegfallen. ... (Robert Sasse)

