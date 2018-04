Die QSC-Tochter Q-loud liefert derzeit sogenannte Energycams an den Flughafen München aus, welche dort analoge Energiezähler digitalisieren sollen. Die Zählerstände werden per Kamera und Texterkennung ausgelesen und anschließend in kurzen Zeitintervallen an die Plattform Oceanconnect weitergeleitet. Das System soll dem Flughafen München dabei helfen, einen Überblick über seinen Energieverbrauch zu erhalten und damit mögliche Einsparpotenziale zu entdecken. Die Energycams setzen dabei auf den ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...