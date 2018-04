Bei seiner Hauptversammlung in Nürnberg machte Schaeffler am Freitag den Anlegern Hoffnungen auf ein starkes Wachstum in den nächsten Jahren. Der Zulieferer für die Automobilbranche und Industrieunternehmen erwartet das größte Plus im Bereich der Autoindustrie. Allein im laufenden Jahr rechnet der Vorstand hier mit einer Umsatzsteigerung von sieben Prozent. Vorstandschef Klaus Rosenfeld sieht sich dabei von der bisherigen Entwicklung bestätigt. Das Unternehmen sei planmäßig ins neue Jahr gestartet ... (Robert Sasse)

