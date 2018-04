BMW will sich von der Konkurrenz nicht abhängen lassen und arbeitet mit Hochdruck an Fahrzeugen der Zukunft. Diese sollen schätzungsweise ab 2021 mit neuen Batterieformen ausgestattet werden. Der bayerische Autobauer arbeitet aktuell an neuen Batteriezellen, bei denen sie Zellstruktur abhängig von Fahrzeuggröße und Design verschiedene Größen und Formen der Akkupakete ermöglichen soll. Die Batterien sollen auf diesem Wege besser im Fahrzeug verbaut werden können, was Handling und Fahrdynamik verbessern ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...