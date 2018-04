Nokia konnte am Freitag einen kleinen Kurssprung aufs Parkett zaubern. Gleich zu Handelsbeginn schossen die Anteile des finnischen Unternehmens um mehr als ein Prozent in die Höhe und erreichten damit ein neues Monatstief. Auf den ersten Blick scheint es keinen Grund für den sprunghaften Anstieg zu geben. So mancher Anleger hat sich wohl von der guten Stimmung bei der Konkurrenz anstecken lassen. Am gleichen Tag kam es beim schwedischen Netzausrüster Ericsson zu deutlichen Kursgewinnen, mit denen ... (Robert Sasse)

