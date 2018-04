Sicherheitskräfte in Saudi-Arabien haben eine Drohne über der Hauptstadt Riad abgewehrt. Die Furcht der saudischen Bürger ist nicht unbegründet.

In Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad haben Schüsse am Samstagabend für Aufregung gesorgt. Auf im Internet kursierenden Videos waren laute Salven zu hören, die nahe des Königspalastes gefallen sein sollen. Die Polizei in Riad sprach in einer Stellungnahme von einer "nicht genehmigten" Drohne, die abgeschossen worden sei, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA auf ihrem Twitter-Account berichtete.

Den Polizeiangaben zufolge hatten Sicherheitskräfte eines Checkpoints im Stadtteil Chusami nahe dem Palast um 19.50 Uhr Ortszeit eine ferngesteuerte Drohne entdeckt. ...

