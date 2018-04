Gold scheiterte abermals an der Marke von 1.360 USD. Damit bleibt die Range bestehen und ein Ausbruch lässt weiter auch sich warten. Der abgebildete Wochenchart des in New York gehandelten Gold-Futures zeigt die Kursentwicklung seit März 2016. Jede abgebildete Kerze (Candlestick) stellt die Kursbewegung einer Woche dar, bei einem aktuellen Kurs von $1.337,6. Goldanalyse für die kommende Woche Gold ...

