der DAX schloss zum Ende der 16. Kalenderwoche bei 12541 Punkten. Nach einem Schlussstand am Freitag vor einer Woche bei 12442 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen Handelswoche vom 16. bis 20. April um 99 Zähler oder 0,8 Prozent höher. In der Woche zeigte der Index zwar eine ansteigende Tendenz, doch gelang ihm kein Befreiungsschlag nach oben mit einem Ausbruch über 12600 Punkte. Wie schon an den Tagen zuvor warteten die Anleger erst einmal ab, nachdem die nächste Woche eine richtungsweisende werden könnte.

Zahlreiche Zahlen

Der starke Euro hinterlässt Spuren in den Bilanzen der Unternehmen, die gerade damit begonnen haben, ihre Zahlen vorzulegen. Dadurch könnte der DAX vorerst nach oben gedeckelt sein. In der neuen Woche legen mit SAP am Dienstag, Linde am Mittwoch, Deutsche Bank, Lufthansa und Volkswagen am Donnerstag sowie Daimler und Continental sieben im DAX enthaltene Konzerne ihre Quartalszahlen vor. Zudem berät am Mittwoch die EZB. Den Anlegern steht folglich eine ereignisreiche Woche bevor, deren Termine große Bewegungen erzeugten könnten.

Da Krisen und Konflike in den Hintergrund traten, wurde es von dieser Seite etwas ruhiger, worüber sich die Akteure am Aktienmarkt erleichtert zeigten. Dadurch konnte sich auch die saisonale Vorgabe im April, einem der stärksten Börsenmonate, wie erwartet entfalten und ließ die Indizes steigen. Allerdings könnte diese Unterstützung zum Monatsende wiederum entfallen. Außerdem sollten sich die Anleger noch nicht zu sicher sein mit der aktuellen Richtung, denn die zurückgestellten Krisen und Konflike sind noch nicht gelöst und könnten jederzeit zurückkehren.

Neue Kraft sammeln

Der DAX pausiere über 12500 Punkten und pendele derzeit im Bereich von 12550 bis 12600 Punkten zur Seite. Der DAX dürfte derzeit neue Kraft vor der nächsten Aufwärtsbewegung sammeln. Solange der DAX über 12500 Punkten notiere, sei direkt mit einem weiteren Kursanstieg auf 12750 bis 12800 Punkten zu rechnen. Dieser könnte in der kommenden Woche folgen. Unter 12500 Punkten werde der Anstieg dagegen nur verzögert, solange 12000 Punkte halten, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag.

