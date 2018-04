Schlechte Noten für VW im Dieselskandal: US-Aufpasser Larry Thompson zweifelt offenbar daran, dass es der Konzern mit der Aufklärung ernst meint.

VW-Aufseher Larry Thompson hat in seinem ersten Bericht an das US-Justizministerium offenbar die interne Aufarbeitung des Dieselskandal kritisiert. Das berichtet die "Bild am Sonntag". Laut der Zeitung vermisst der frühere US-Staatssekretär ...

Den vollständigen Artikel lesen ...