Irans Außenminister warnt vor Abkommen mit den USA. Kurz vor dem Nordkorea-USA-Gipfeltreffen erklärt er entsprechende Atom-Verhandlungen für zwecklos.

Vor dem geplanten Gipfeltreffen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit US-Präsident Donald Trump hat der Iran vor Verträgen mit den USA gewarnt. Außenminister Dschawad Sarif sagte am Samstag in New York, die US-Forderung nach Änderungen am internationalen Atomabkommen mit seinem Land zeige, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...