Die Kandidatin für den SPD-Vorsitz fordert eine Erneuerung der Partei. Ihre Rivalin Andrea Nahles sprach von einer historischen Wahl.

Die Kandidatin für den SPD-Vorsitz, Simone Lange, hat die Sozialdemokraten zu einem linken Kurswechsel aufgerufen. "Deutschland und Europa brauchen uns. Uns fehlt es an echter Erneuerung", sagte Lange am Sonntag beim Sonderparteitag in Wiesbaden in ihrer Bewerbungsrede.

Sie tritt dort gegen Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles an. Erstmals in knapp 155 Jahren Parteigeschichte bekommt die SPD in jedem Fall eine Vorsitzende. "Wir müssen wieder die Herzen der Menschen erreichen", sagte die Flensburger Oberbürgermeisterin.

"Lasst uns frei nach Willy Brandt mehr Demokratie leben." Der Absturz auf 20,5 Prozent bei der jüngsten Bundestagswahl müsse Konsequenzen haben, es brauche mehr Erfahrung von der Basis und neue Köpfe. "Ich bin heute eure Alternative für eine echte Erneuerung der SPD." Die SPD müsse die Ideologie des Marktradikalismus durchbrechen. "Schluss mit Warteschlangen vor Sozialämtern. Schluss damit, dass wir unsere Schulen so aussehen lassen, wie sie aussehen", sagte Lange. "Eine starke Kanzlerin, die beseitigt nicht den Staat, sondern die Armut in unserem Land."

Auf dem Parteitag sollen die etwa 600 Delegierten und 45 Mitglieder des Parteivorstandes eine neue Parteispitze wählen. Erstmals in der fast 155-jährigen Geschichte der Partei wird es eine Frau werden. Beste Chancen auf das Amt hat Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles. Die 47-jährige Chefin ...

