2018 war ein turbulentes Jahr für die Investoren von AMD (WKN:863186). Die Aktie erholte sich im Januar um 25%, fiel aber in der Folge um fast 30% aufgrund von Bedenken über den Kryptowährungsmarkt, der neuen Konkurrenz von Intel (WKN:855681) und NVIDIA (WKN:918422) und der Angst vor neuen Zöllen, die einen Handelskrieg mit China auslösen könnten. Aber da AMD unter 10 US-Dollar gehandelt wird und eine Shortabdeckung von 20 % aufweist, sollten wir die Aktie erneut prüfen, um zu sehen, ob die Anleger zu pessimistisch geworden sind. Lass uns einen Blick zurückwerfen, was mit dem Chiphersteller in diesem Jahr passiert ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...