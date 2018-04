Berufliche Veränderung will wohl überlegt sein, sagt Robert Harich. Im Interview erklärt der Personalberater, wie man merkt, dass es Zeit ist zu gehen - und warum man den perfekten Job vielleicht trotzdem nicht findet.

Herr Harich, manche Menschen haben einen großen Leidensdruck im Job und wollen aus ihrer aktuellen Position einfach nur weg. Wie stellt man das am besten an?Zunächst einmal sollte man sich klar darüber werden, worin der Leidensdruck besteht und warum das so ist. Selbstwirksamkeit besteht auch darin zu versuchen, eine schwierige Situation so zu verändern, dass der Weg im eigenen Unternehmen sinnvoll fortgesetzt werden kann. Man sollte deshalb die Flinte nicht zu früh ins Korn werfen.

Wann ist Ihrer Ansicht nach der richtige Zeitpunkt gekommen, den Job zu wechseln?Wenn die den Leidensdruck verursachenden Ursachen mittelfristig nicht geändert werden können. Oder theoretischer: wenn der Dreiklang aus der Einbringung eigener Kompetenzen, dem Treffen weitgehend autonomer Entscheidungen und einem ausreichend großen Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen dauerhaft aus der Balance gerät.

Was sind legitime Gründe zu gehen?Wenn man mehr kann, als man im Unternehmen dauerhaft zeigen darf, muss man irgendwann gehen.

Sollte man den Markt ständig sondieren oder erst, wenn man sich wirklich reif zu gehen fühlt?Ständig über den Zaun zu schauen lässt schnell Unzufriedenheit aufkommen. Und die permanente Schere im Kopf "gehen oder bleiben" verringert die Leistungsfähigkeit. Man sollte seine Kraft dafür einsetzen, einen guten Job zu machen. Kandidaten im Dauer-Sondierungsmodus, die oft auch noch mit vielen Namen um sich werfen, haben oft etwas Zweifelhaftes an sich. Erfolg kommt immer noch von "Können" und nicht von "Kennen".Haben sich die Erwartungen, die Menschen an den Job haben, in den vergangenen Jahren geändert? Sind diese Erwartungen unter Umständen zu groß - und werden selbst nach einem Wechsel nicht zwingend erfüllt?Eines der schon fast tragischen Attribute des digitalen Zeitalters ist das Streben nach einem Perfektionismus, den es so nicht gibt. Das perfekte Leben, den perfekten Partner, den perfekten Job gibt es nicht. Dieses Phänomen führt inzwischen häufig zu niedrigen Frustrationsschwellen und steigender Ungeduld in allen Beziehungen, auch den beruflichen. Erwartungen müssen gut gemanagt werden, auch die eigenen.

Kann es zum Problem werden, wenn man zu oft wechselt?Man sollte beweisen, dass man komplexe und schwierige Aufgaben nachhaltig lösen kann. Das dauert insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...