In der letzten Woche fand die lang erwartete Aktionärsversammlung des einstigen Möbelgroßkonzerns Steinhoff in Amsterdam statt. Anleger und Investoren hatten viel Hoffnung in dieses Treffen gesetzt und viele wichtige Fragen sollten beantwortet werden. Wie geht es für den zweitgrößten Möbelkonzern der Welt, nach IKEA,...

Den vollständigen Artikel lesen ...