PANTAFLIX AG: Stefan Langefeld zum neuen Vorstandsvorsitzenden der PANTAFLIX AG ernannt - Dan Maag führt künftig das Produktionsgeschäft DGAP-Ad-hoc: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Personalie PANTAFLIX AG: Stefan Langefeld zum neuen Vorstandsvorsitzenden der PANTAFLIX AG ernannt - Dan Maag führt künftig das Produktionsgeschäft 22.04.2018 / 19:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PANTAFLIX AG: Stefan Langefeld zum neuen Vorstandsvorsitzenden der PANTAFLIX AG ernannt - Dan Maag führt künftig das Produktionsgeschäft München, 22. April 2018 - Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung das Vorstandsmitglied Stefan Langefeld zum neuen Vorstandsvorsitzenden der PANTAFLIX AG ernannt. Er tritt die Nachfolge von Dan Maag an, der mit sofortiger Wirkung und im gegenseitigen Einvernehmen als Mitglied des Vorstands der PANTAFLIX AG sein Mandat niederlegt und zukünftig als Geschäftsführer der PANTALEON Films gemeinsam mit Vorstand Nicolas Paalzow die Produktionstätigkeiten der Gruppe verantwortet. Zugleich hat der Aufsichtsrat die Amtszeit von Stefan Langefeld um weitere zwei Jahre bis zum Ablauf des 30. April 2022 verlängert. Investor Relations Kontakt: PANTAFLIX AG Eerik Budarz Head of Capital Markets Stephanstr. 1 D-60313 Frankfurt Tel.: +49 (0)69 2002 34 99 Fax: +49 (0)69 2002 34 97 E-Mail: e.budarz@pantaflix.com CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 8982 72 27 E-Mail: sh@crossalliance.com 22.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTAFLIX AG Holzstraße 30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: contact@pantaflix.com Internet: www.pantaflixgroup.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 677317 22.04.2018 CET/CEST

