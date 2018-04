Auf der Hannover Messe spricht die Bundeskanzlerin über künstliche Intelligenz und die Bedeutung von freiem Welthandel - und kritisiert indirekt Donald Trump.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Eröffnungsfeier der Hannover Messe für ein Plädoyer für den Freihandel genutzt. Kurz zuvor hatten sich die EU und Mexiko im Grundsatz auf ein neues Freihandelsabkommen geeinigt. Zudem sprach sich Merkel für höhere Investitionen in die Forschung und eine Bündelung der Kräfte beim Thema Künstliche Intelligenz aus.

Merkel kam zu Mariachi-Klängen mit Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto ins Kongresszentrum. Mexiko ist in diesem Jahr das Partnerland der weltgrößten Industriemesse. Ein Land also, in dem viele Autobauer produzieren und mit dem zum Beispiel Siemens im vergangenen Jahr ein umfangreiches Investitionsprogramm vereinbart hat.

Merkel sprach sich im Kuppelsaal des Kongresszentrums für eine Bündelung der Aktivitäten in Sachen Künstlicher Intelligenz aus. China und die USA seien auf diesem Gebiet hochaktiv. "Die sechs Monate Regierungsbildung dürfen nicht der Maßstab sein für die Geschwindigkeit, in der wir hier weiter arbeiten", scherzte Merkel. Sie bekräftigte, dass die große Koalition die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bis 2025 auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigern will.

In diesem Jahr steht die Messe ganz im Zeichen der digitalen Vernetzung. Industriekonzerne wie Siemens und ABB, aber auch IT-Riesen wie Microsoft ...

