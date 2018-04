Für deutsche Biotechfirmen wird der US-Kapitalmarkt immer wichtiger und attraktiver. Das zeigt jetzt das erfolgreiche Börsenlisting von Morphosys an der Nasdaq.

Der Gang an die US-Technologiebörse Nasdaq hat sich für das deutsche Biotechunternehmen Morphosys als voller Erfolg entpuppt. Das Münchner Unternehmen, aktuell die Nummer zwei der deutschen Biotechszene, platzierte im Zuge des US-Börsengangs eine üppige Kapitalerhöhung, konnte damit seine Finanzbasis erheblich verstärken und wurde an der Börse dafür sogar mit zusätzlichen Kursgewinnen belohnt.

Insgesamt platzierte Morphosys 2,075 Millionen neue Aktien in Gestalt von 8,3 Millionen American Depositary Shares (ADS) an der Nasdaq und erzielte dabei einen Emissionserlös von brutto knapp 208 Millionen Dollar (rund 169 Millionen Euro). Den Münchnern gelang damit der bisher größte IPO eines deutschen Biotechunternehmens in den USA und eine der größten Aktienplatzierungen der deutschen Biotechbranche überhaupt. Die Aktien des Unternehmens waren bisher nur in Deutschland gelistet.

Mit dem frischen Kapital rüstet sich Morphosys für den weiteren Ausbau seiner klinischen Forschung und die möglicherweise 2020 anstehende Markteinführung für den ersten eigenen Produktkandidaten.

"Wir sind absolut happy", sagte Morphosys-Finanzchef Jens Holstein im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Mit der Emission haben wir eine ganze Reihe neuer prominenter Investoren in den USA gewonnen und die Sichtbarkeit des Unternehmen in den USA deutlich gestärkt." Schon bisher befanden sich knapp 48 Prozent des Morphosys-Kapitals im Besitz von US-Investoren. Dieser Anteil dürfte nunmehr noch weiter gestiegen sein.

Das Aktienangebot war nach den Worten Holsteins kräftig überzeichnet. Morphosys hat damit Chancen, dass die Konsortialführer Goldman Sachs, Morgan Securities und Leerink Partners in den nächsten Wochen auch noch die zusätzlich eingeräumte Option zur Platzierung weiterer 1,25 Millionen ADS nutzen. Der Platzierungserlös könnte sich damit noch um rund 25 Millionen Euro erhöhen.

Der Erfolg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...