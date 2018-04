Unter Wirtschaftsexperten tobt ein Streit, wie der Kollaps der Rentensysteme abgewendet werden kann. Die einen fordern die Rente mit 70, die anderen halten das für überflüssig - und haben eine Alternative.

Das deutsche Rentensystem steht vor einer großen Herausforderung - bis zu diesem Punkt sind sich wohl alle einig. Was daraus folgt, ist jedoch höchst umstritten. Während Deutschlands große Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Frühjahrsgutachten die Rente mit 70 wieder ins Spiel bringen, tut eine fast zeitgleich erschienene Studie der Hans-Böckler-Stiftung Erhöhungen des Rentenalters als unnötig ab. Das liegt vor allem daran, dass sie ihre Rechnungen auf unterschiedlichen Annahmen fußen lassen. Aber der Reihe nach.

Beginnen wir mit der Forderung nach einem höheren Renteneintrittsalter. Wenn es darum geht, den drohenden Kollaps des Rentensystems abzuwenden, werden stets Stimmen laut, die die Menschen länger arbeiten lassen wollen. Bis 67, 70, 73, ja 85 Jahre. Argument ist stets, dass in Zukunft immer weniger junge Menschen für einen Rentner aufkommen. Dieses Ungleichgewicht muss anderswo kompensiert werden.

Die einzigen Alternativen in dieser Ausgleichslogik wäre, die Beitragssätze stark anzuheben oder das Rentenniveau zu senken. Beides ist ausgesprochen unpopulär. So unpopulär, dass die neue Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag versprochen hat, das Rentenniveau bis 2025 bei mindestens 48 Prozent zu halten, während die Beiträge nicht über 20 Prozent steigen dürfen. Will man nicht zusätzliche Milliarden in das Rentensystem stecken, ist die einzige Stellschraube, die bleibt, das Renteneintrittsalter.

Hier kommt das Frühjahrsgutachten ins Spiel: Die Wirtschaftsforschungsinstitute haben errechnet, dass das Renteneintrittsalter rechnerisch auf über 70 Jahre steigen müsste, wenn die Beitragssätze tatsächlich stabil gehalten werden sollen. Ansonsten bräuchte es 500.000 junge Zuwanderer. Ex-Ifo-Chef Hans-Werner Sinn hatte vor wenigen Jahren eine noch steilere Rechnung präsentiert: Demnach bräuchte es langfristig sogar 32 Millionen erwerbsfähige Migranten, um den heutigen Lebensstandard ...

