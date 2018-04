Aldi Süd ist vor einem Jahr in China als Online-Shop gestartet. Dort macht der Billigdiscounter auf Luxus. Damit ist das Unternehmen so erfolgreich, dass es nun auch Filialen im Land eröffnen will.

Jeder sollte im Leben eine zweite Chance bekommen, wenn er noch einmal neu anfangen will. Auch ein Discounter.

Ein erfolgreicher Neuanfang ist Aldi Süd in China gelungen. Binnen eines Jahres hat sich der Billig-Discounter als Premiumanbieter in dem Schwellenland positioniert. Dazu gehört viel Mut. Zumindest aus Sicht von Kunden, die in Deutschland schon einmal in einem unaufgeräumten Aldi-Laden über Milch durchweichte Kartons gestiegen sind - oder nach achtlos ins Regal geworfenen Nudelpackungen gefischt haben.

Aber China ist weit weg. Und viele chinesischen Kunden wissen nur eine Sache über Ao-Le-Qi, wie sich Aldi Süd auf Chinesisch nennt: Es ist ein deutsches Unternehmen.

Deutsche Firmen, das steht in China immer noch für Qualität und Verlässlichkeit. Auf den Produkten des Discounters im chinesischen Online-Shop prangen meist diese Schriftzeichen: "Yuanzi deguo". Wörtlich übersetzt heißt das "ursprünglich aus Deutschland". Dabei werden die meisten Produkte gar nicht in Deutschland hergestellt, sondern kommen aus Australien, von wo Aldi Süd die Artikel zum größten Teil verschifft. Trotzdem suggeriert das Unternehmen erfolgreich: Erfunden in Deutschland, also steckt deutsche Qualität drin - wenn man mit Schokoglasur überzogene Reiscracker eine Erfindung nennen will.

Einer der Topseller in dem Online-Shop: die Schokokekse "Knoppers". Acht Stück gibt es für umgerechnet 3,90 Euro. 45 Cents davon entfallen auf Importzölle. In Deutschland kosten die Kekse laut Vergleichsportal etwa 1,89 Euro.

Richtig teuer wird es bei der Schokolade. Die Billigmarke Choceur, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...