=== *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q, Eindhoven *** 09:00 DE/Institute for Law and Finance (ILF), Konferenz zu "Resolution in Europe: The Unresolved Questions", u.a. Teilnahme von König (SRB), Farkas (EBA), Hufeld (Bafin) und Coeure (EZB), Frankfurt *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,9 *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,7 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,7 zuvor: 53,9 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,5 zuvor: 58,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,6 zuvor: 54,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,1 zuvor: 56,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,8 zuvor: 55,2 *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen 2017 (1. Veröffentlichung) 11:00 DE/Hannover Messe (bis 27.4.), Statements von Bundeskanzlerin Merkel und Mexikos Präsident Nieto nach Messe-Rundgang 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht April 12:00 DE/Neue Soziale Marktwirtschaft, PK zur Vorstellung des Gutachtens: "Ist die selektive Beibehaltung des Solidaritätszuschlages verfassungswidrig?", Berlin 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Statements vor Gespräch mit UN-Flüchtlingskommissar Grandi, Berlin *** 14:30 DE/T-Systems International GmbH, Live-Stream-PK (auf der Hannover Messe) mit CEO Al-Saleh zu Strategie- Update und künftigen Portfolio-Felder der T-Systems *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 54,0 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,6 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser März PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +3,0% gg Vm 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY *** 17:45 FR/Unibail-Rodamco SE, Umsatz 1Q, Paris 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q, Clermont-Ferrand 18:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Statements vor Gespräch mit dem australischen Premierminister Turnbull, Berlin *** 22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q, Mountain View ===

