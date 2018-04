FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.04.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SD3 XFRA US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01 0.049 EUR

AI7 XFRA US0024741045 AZZ INC. DL 1 0.138 EUR

LWE XFRA US5486611073 LOWE'S COS INC. DL-,50 0.333 EUR

LNN XFRA US5260571048 LENNAR CORP.A DL-,10 0.033 EUR

G90 XFRA US3936571013 GREENBRIER COS DL-,001 0.203 EUR

FAS XFRA US3119001044 FASTENAL CO. DL-,01 0.301 EUR

CXX XFRA US1890541097 CLOROX CO. DL 1 0.780 EUR

GBKN XFRA TRAGARAN91N1 TUERKIYE GAR.BANK.NAM.TN1 0.084 EUR

RYTB XFRA SG1V12936232 STARHUB LTD 0.025 EUR

SJX XFRA SG1F60858221 SINGA.TECH.ENG. SD-,10 0.062 EUR

AA9 XFRA SE0000695876 ALFA LAVAL AB SK 2,5 0.410 EUR

WER XFRA NL0000289213 WERELDHAVE EO 1 0.770 EUR

TIH1 XFRA ID1000111800 PT TIMAH TBK RP 50 0.001 EUR

UTY XFRA ID1000058407 UTD TRACTORS RP 250 0.036 EUR

SQU XFRA FR0000125486 VINCI S.A. INH. EO 2,50 1.760 EUR

HVX XFRA CH0012271687 HELVETIA HOLDING NA SF0,1 19.192 EUR

RYC XFRA CA7800871021 ROYAL BK CDA 0.603 EUR

P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.116 EUR

AQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.117 EUR

AM8 XFRA AT00000AMAG3 AMAG AUSTRIA METALL INH. 1.200 EUR

66T XFRA NO0010715139 SCATEC SOLAR ASA NK -,02 0.081 EUR

SR9 XFRA CH0126881561 SWISS RE AG NAM. SF -,10 4.172 EUR

7TE1 XFRA US29286U1079 ENGIE BRASIL ENER. ADR 1 0.231 EUR

MD6B XFRA US55279C2008 MD MED.GROUP INV.GDR REGS 0.084 EUR

GBKB XFRA US9001487019 TUERKIYE GAR.BK ADR S 1 0.086 EUR

TAMN XFRA CH0011178255 TAMEDIA AG NA SF 10 3.755 EUR

4GNB XFRA MX01WA000038 WAL-MART DE MEXICO V 0.017 EUR

SR9A XFRA US8708861088 SWISS RE AG SP.ADR SF-,10 1.075 EUR