Nachdem es zum Jahreswechsel noch so ausgesehen hatte, als hätte der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern das Schlimmste hinter sich, gab es nun erneut eine Prognosesenkung. Die EBIT-Marge wird 2018 vermutlich am unteren Ende der avisierten Bandbreite von 4 bis 6 % liegen. Immerhin bekräftigte man die Prognose für das währungsbereinigte Umsatzwachstum von 2 bis 5 %. In denersten drei Monaten des Jahres ist der Umsatz wechselkursbereinigt um 2,5 % auf 496 Mio. € gesunken. Wegen der schwachen Umsatzentwicklung, aber auch wegen der schwachen Bruttomarge und Wechselkursbelastungen ist das EBIT von + 2,3 Mio. auf - 40 Mio. € in den roten Bereich gerutscht. Aktie bis auf Weiteres meiden!



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 16 vom 19.4.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info