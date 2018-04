CeoTronics AG: Korrektur der Umsatz- und Ergebnis-Prognose für das Geschäftsjahr 2017/2018 DGAP-News: CeoTronics AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung CeoTronics AG: Korrektur der Umsatz- und Ergebnis-Prognose für das Geschäftsjahr 2017/2018 23.04.2018 / 07:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Korrektur der Umsatz- und Ergebnis-Prognose für das Geschäftsjahr 2017/2018 (Geschäftsjahresende 31. Mai 2018) Aufgrund verschiedener und in ihrer Deutlichkeit unvorhersehbarer Projektverzögerungen auf Kundenseite ist es aus heutiger Sicht nicht mehr möglich, in den verbleibenden ca. fünf bis sechs Wochen des Geschäftsjahres 2017/2018 den bereits im Halbjahresbericht in Aussicht gestellten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr gering zu halten. Aktuell ist mit einem Umsatz in Höhe von ca. EUR 18,3 Mio. zu rechnen. Negative Sondereffekte (z. B. Wechselkurseffekte und erhöhte Rückstellungen) werden zudem das Ergebnis belasten und es ist möglich, dass anstelle eines ausgeglichenen Konzernergebnisses ein negatives Konzernergebnis ausgewiesen wird. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Corporate News: "Nachdem die neue deutsche Bundesregierung im Amt ist und die Arbeit aufgenommen hat, können wir davon ausgehen, dass verschiedene Projekte auf Bundesebene sachlich und budgettechnisch freigegeben werden und wieder an Fahrt aufnehmen. Auch ein größeres süddeutsches Projekt bzw. dessen Vergabe sollte über den Geschäftsjahreswechsel im Mai/Juni kundenseitig wieder aufgenommen werden. Diese Projektverzögerungen hatten zwar einen sehr negativen Einfluss auf den Verlauf des Geschäftsjahres 2017/2018, können aber den ohnehin schon positiven Ausblick in das Geschäftsjahr 2018/2019 noch verstärken. Unter optimalen Rahmenbedingungen streben wir bis zum Geschäftsjahr 2022/2023 ein Konzernumsatzwachstum auf ca. EUR 25,0 Mio. mit entsprechend hohen positiven Konzernergebnissen an", teilte der CEO und Vorstandssprecher Thomas H. Günther mit. Weitere Informationen: CeoTronics AG Audio Video Data Communication Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany E-Mail: investor.relations@ceotronics.com, Internet: http://www.ceotronics.com 23.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CeoTronics AG Adam-Opel-Straße 6 63322 Rödermark Deutschland E-Mail: investor.relations@ceotronics.com Internet: www.ceotronics.com ISIN: DE0005407407 WKN: 540740 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 677351 23.04.2018

