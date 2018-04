CONSUS Real Estate AG: CONSUS - Kaufpreiszufluss von 131 Mio. Euro durch VauVau Forward Sale planmäßig realisiert DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien CONSUS Real Estate AG: CONSUS - Kaufpreiszufluss von 131 Mio. Euro durch VauVau Forward Sale planmäßig realisiert 23.04.2018 / 07:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die CONSUS Real Estate AG ("CONSUS", ISIN DE000A2DA414) hat über die Konzerntochter CG Gruppe im Kerngeschäftsbereich "Entwicklung und Produktion von Geschoß-Mietwohnungsbau" den ersten Kaufpreiszufluss von rund 131 Mio. Euro realisiert. Dies erfolgt planmäßig als Teil des im Dezember 2017 abgeschlossenen Forward Sale an einen institutionellen Erwerber erfolgreich platzierten VauVau (Vertical Village) Projektpaket. Grundlage ist die vertragsgemäße Beschaffung der Baugenehmigungen für die drei Baumaßnahmen in Leipzig, Frankfurt/Offenbach und Düsseldorf durch den Projektentwickler CG Gruppe. In den Innenstadtlagen von Leipzig, Dresden, Frankfurt/Offenbach, Düsseldorf und Köln werden in den nächsten drei bis vier Jahren nach dem Konzept "Vertical Village Apartments" gut 1.740 Wohnungen unter der Marke VauVau mit über 91.550 Quadratmetern Wohnfläche, etwa 28.400 Quadratmetern Gewerbefläche für Handel und Arbeit sowie über 940 PKW-Stellplätze hergestellt. Der Kaufpreiszufluss der ersten Tranche für die vor weniger als 4 Monaten erfolgreich erfolgte Paketplatzierung von 5 Groß-Projekten im Wege eines Forward Sale an einen institutionellen Erwerber bestätigt die starke Cash Flow Charakteristik des integrierten Forward Sales Business Model der CONSUS und CG Gruppe. Pressekontakt: RUECKERCONSULT GmbH Peter Dietze-Felberg Wallstrasse 16, D-10179 Berlin +49 (0)30 28 44 987-62 consus@rueckerconsult.de CONSUS Real Estate AG Andreas Steyer, COO und Head of IP/IR a.steyer@consus.ag Über CONSUS Real Estate AG Die CONSUS Real Estate AG ("CONSUS") mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist mit dem Projektentwickler CG Gruppe ein führender Wohnimmobilienentwickler in neun großen deutschen Städten. CONSUS konzentriert sich auf und hat einen starken Track-Record an institutionellen Forward Sales sowie Digitalisierung und industrieller Serienfertigung entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Projektentwicklung. Die Entwicklungsaktivitäten werden durch ein diversifiziertes renditestarkes Bestandsportfolio deutscher Gewerbeimmobilien ergänzt. Die Aktie der Consus Real Estate AG ist im m:access, dem Mittelstandsportal der Börse München, gelistet und wird ebenfalls über Xetra in Frankfurt gehandelt 23.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CONSUS Real Estate AG Kurfürstendamm 188-189 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300 E-Mail: info@consus.ag Internet: www.consus.ag ISIN: DE000A2DA414 WKN: A2DA41 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 677359 23.04.2018

