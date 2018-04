Die Baader Bank hat das Kursziel für Danone nach Zahlen von 70 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des französischen Lebensmittelkonzerns sei stark verlaufen, der Schwung dürfte allerdings eher nachlassen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an und präferiert weiterhin die Aktien der Konkurrenten Nestle und Unilever./tih/he Datum der Analyse: 20.04.2018

ISIN: FR0000120644