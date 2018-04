First Sensor AG: Industrielle Prozesskontrolle ist weiter Fokus von First Sensor DGAP-News: First Sensor AG / Schlagwort(e): Sonstiges First Sensor AG: Industrielle Prozesskontrolle ist weiter Fokus von First Sensor 23.04.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Industrielle Prozesskontrolle ist weiter Fokus von First Sensor Technologieunternehmen erwirtschaftet 2017 32,7 Millionen Euro mit Sensoren für Industrie 4.0. Ab heute stellen Unternehmen aus der ganzen Welt in Hannover ihre Innovationen für die Industrie vor. Im Mittelpunkt steht dabei die zunehmende Automatisierung von Prozessen, Arbeitsschritten und ganzen Produktionsabläufen. Der Digitalverband Bitkom hat ermittelt, dass 2018 der Umsatz mit Industrie 4.0-Lösungen allein in Deutschland um mehr als ein Fünftel auf 7,2 Milliarden Euro anwachsen wird. Auch für First Sensor steht der Anwendungsbereich im Fokus: Das Unternehmen hat in 2017 mit Standardprodukten und kundenspezifischen Sensorlösungen für die industrielle Prozesskontrolle 32,7 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Bereich ist damit das wichtigste Applikationsfeld im Zielmarkt Industrial, in dem First Sensor im vergangenen Geschäftsjahr insgesamt 75,1 Millionen Euro umgesetzt hat. "In Smart Factories spielen Sensoren eine Schlüsselrolle: Ihre Daten sind die Grundlage für die zunehmende Digitalisierung industrieller Vorgänge. Wir beobachten dabei eine wachsende Bedeutung von optischer Sensorik. Das Lichtradar Lidar ist nicht nur eine Trendtechnologie, wenn es um die Einführung des pilotierten Fahrens geht, sondern bereits seit Jahren in der Industrie zu hause. Zur klassischen Längenmessung kommen aktuell neue Anwendungen wie die Steuerung kollaborierender Roboter, autonomer Transportsysteme oder Logistikdrohnen hinzu", erläutert Dr. Dirk Rothweiler, Vorstandsvorsitzender der First Sensor AG, der die Hannover Messe für Gespräche mit Schlüsselkunden nutzt. First Sensor ist einer der führenden Produzenten von Avalanche-Photodioden. Die Detektoren erkennen nicht sichtbare Lichtblitze, mit denen der Lidar-Scanner ein 360-Grad-Bild der Umgebung ermittelt. Neben optischer Sensorik bleibt Drucksensorik ein wichtiger Eckpfeiler bei der Steuerung industrieller Prozesse. "Neben Deutschland ist vor allem eine wachsende Nachfrage aus Asien zu verzeichnen", sagt Dr. Rothweiler. So stattet First Sensor zum Beispiel seit 2012 ein chinesisches Industrieunternehmen mit Drucksensorbauteilen für hochpräzise Prozesstransmitter aus. Sie regeln u.a. in der Chemieindustrie die Durchflussmenge in Rohrleitungen und ersetzen die manuelle Steuerung mit mechanischen Einheiten oder Ventilen. Seit Beginn der Zusammenarbeit steigerte das Unternehmen die Nachfrage im Schnitt um etwa zehn Prozent pro Jahr. Geplant ist zudem die Entwicklung einer kundenspezifischen Lösung für eine neue Generation von Prozesstransmittern, die eine noch präzisere Messqualität erlauben. Über die First Sensor AG Im Wachstumsmarkt Sensorik entwickelt und produziert First Sensor Standardprodukte und kundenspezifische Lösungen für die stetig zunehmende Zahl von Anwendungen in den Zielmärkten Industrial, Medical und Mobility. Basierend auf bewährten Technologieplattformen entstehen Produkte vom Chip bis zum komplexen Sensorsystem. Trends wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder die Miniaturisierung der Medizintechnik werden das Wachstum zukünftig überproportional beflügeln. First Sensor wurde 1991 in Berlin gegründet und ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com. 