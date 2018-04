Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Steinhoff von 0,40 auf 0,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain begründete die Kurszielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer Reihe von Nachrichten aus den vergangenen Wochen, die er nun in sein Modell eingearbeitet habe. Der Schritt resultiere hauptsächlich aus niedrigeren Immobilienwerten und dem Verkauf von Beteiligungen./tih/ag Datum der Analyse: 23.04.2018

