Ein uneinheitliches Bild präsentierten die europäischen Börsen zum Wochenausklang. Während es für DAX und SMI einen leichten Verlust gab, konnten die Börsen in Paris und London leicht zulegen. Auch der EuroStoxx50 ging leicht befestigt ins Wochenende. Der Handel insgesamt war eher zögerlich, ohne deutliche Impulse. Am stärksten agierte der Telekomsektor mit einem Plus von mehr als 1,0%, angeführt von Orange mit einem Tagesgewinn von 1,7%. Verlierer waren die Medien-, Auto- und Gesundheitswerte mit Abgaben von jeweils rund 0,5%. Ericsson konnte den Umsatzschwund erfolgreich beenden und den Verlust reduzieren, auf Grund dieser Resultate schnellte der Kurs 17,5% nach oben. Das brachte auch dem Konkurrenten Nokia ein Plus von 2,4%. Reckitt...

