Die Schweizer Börse wagt in der nächsten Woche den bisher größten Börsengang in 2018 - CEVA. Im Frachtmanagement ist man weltweit die Nummer zehn, in der Frachtlogistik Nummer fünf. Der Umsatz soll jährlich 4 bis 5 % steigen, der operative Gewinn auf Stufe Ebitda um 10 %. Die Bilanzqualität gilt im Vergleich zu KÜHNE & NAGEL als unterdurchschnittlich. Dafür liegt das EBITDA-Multiple bei mittlerem IPO-Preis um die 8. KÜHNE & NAGEL kommt auf 14, PANALPINA sogar auf 17. Wer kann, der zeichnet.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info