Mutares AG: Tochter STS Group AG plant Börsengang DGAP-Ad-hoc: Mutares AG / Schlagwort(e): Börsengang Mutares AG: Tochter STS Group AG plant Börsengang 23.04.2018 / 09:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Mutares AG: Tochter STS Group AG plant Börsengang München, 23. April 2018 - Die Mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2) bereitet den Börsengang ihres Tochterunternehmens STS Group AG für 2018 vor. Die STS Group ist ein weltweit führender Nutzfahrzeug-Systemlieferant für die Automobilindustrie für Soft Trim und Hard Trim Komponenten und entwickelt, produziert und vertreibt Kunststoffkomponenten und Systeme sowie Akustikteile vor allem für leichte und schwere Nutzfahrzeuge sowie für Pkw. Im Geschäftsjahr 2017, das insbesondere durch starkes externes Wachstum aufgrund der Akquisition des Lkw-Geschäfts der Plastic Omnium Gruppe und den Erwerb der Produktionsstätte der Autonemum Gruppe in Brasilien gekennzeichnet war, erzielte die STS Group nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen unter Berücksichtigung dieser Akquisitionen auf pro-forma Basis einen Umsatz von ca. 425 Mio. Euro bei einem bereinigten EBITDA von ca. 24 Mio. Euro. Vorstand und Aufsichtsrat der Mutares AG haben heute beschlossen, eine Notiz der STS Group AG im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zu planen. Das Angebot soll die Ausgabe neuer Aktien von STS Group aus einer Barkapitalerhöhung im Volumen von rund 50 Mio. Euro umfassen. Zusätzlich zu der geplanten Kapitalerhöhung soll eine Umplatzierung von Aktien aus dem Bestand der Mutares AG einen ausreichenden Streubesitz ermöglichen. Die Mutares AG bliebe damit auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionärin der STS Group. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares AG Soh-Pih Mariette Nikolai Investor Relations & Corporate Communications Tel. +49 89 9292776-0 Fax +49 89 9292776-22 ir@mutares.de www.mutares.de Ansprechpartner Wirtschaftspresse: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com 23.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares AG Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A0SMSH2 WKN: A0SMSH Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 677383 23.04.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0SMSH2

AXC0073 2018-04-23/09:29