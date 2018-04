In einer globalen Schlüsselindustrie führend zu sein, ist nicht so einfach, wie es scheinen mag. Nestle (WKN:A0Q4DC) hat einen starken Einfluss auf einen Großteil der weltweiten Nahrungsmittelindustrie, aber seine Größe hat es Nestle schwer gemacht, das Wachstum auf dem Niveau zu halten, das die Investoren gerne sehen würden. Zudem müssen diejenigen, die die Produkte kaufen, entscheiden welche Art von Lebensmitteln sie essen wollen, und der Schweizer Riese muss mit Nahrungsmitteln aufwarten, die den wechselnden Geschmack seiner Kunden ansprechen. Mit Blick auf den Finanzbericht des ersten Quartals am Donnerstag wollten die Nestle-Investoren sehen, wie sich das Umsatzwachstum von den schleppenden Zuwächsen ...

