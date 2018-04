Bad Marienberg - Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) hat eine Pressemitteilung zu den vorläufigen Ergebnissen für das 1. Quartal veröffentlicht:Rice Powell, Vorstandsvorsitzender von Fresenius Medical Care, sagte: "Das erste Quartal war beeinflusst durch eine Verlagerung von Kalzimimetika von unserem Apothekengeschäft in das Dialysedienstleistungsgeschäft in den USA. Eine schneller als erwartete Reduzierung der Dosierung dieser Medikamente in einem kontrollierten Klinikumfeld wirkt sich negativ auf das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2018 aus. Basierend auf unserem soliden Kerngeschäft und der erwarteten Entwicklung des Ergebniswachstums bestätigt das Unternehmen sein Wachstumsziel für das Konzernergebnis für 2018."

